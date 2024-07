Ufficiale Inler si ritira dal calcio giocato, arriva il saluto del Napoli: "Buona fortuna Re Leone"

vedi letture

Gokhan Inler dice addio al calcio giocato all'età di 40 anni. Il centrocampista svizzero ha salutato oggi con un lungo post sul suo profilo Instagram: "Finisce oggi per me l’avventura da calciatore. Un viaggio lungo, che desideravo fare fin da bambino. Mi rende orgoglioso essere rimasto in campo fino a oggi. Ringrazio tutte le persone, i compagni, gli allenatori e i membri dello staff delle società in cui ho giocato. Ringrazio i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto e con cui ho condiviso questo viaggio. Adesso ne comincia un altro, fuori dal campo, ma nel quale metterò la stessa passione di sempre. Grazie, dal profondo del cuore. Un abbraccio e un saluto a tutti! Gökhan Inler".

È arrivato anche il saluto della SSCNapoli, con cui Gokhan Inler ha trascorso ben quattro stagioni. Sui profili social il club azzurro ha scritto: "Buona fortuna, Re Leone", allegando le immagini più iconiche della sua avventura con la maglia partenopea come il gol al Chelsea negli ottavi di Champions League e la presentazione con De Laurentiis con la maschera da leone. Il centrocampista svizzero rimane però all'interno del mondo del calcio: sarà il direttore tecnico dell'Udinese.