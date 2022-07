Insigne, bruttissimo rigore: i tifosi del Toronto vogliono già Bernardeschi rigorista

Fa discutere tra gli appassionati in MLS il rigore sbagliato da Insigne, nell'ambito di una prova deludente

Fa discutere tra gli appassionati in MLS il rigore sbagliato da Insigne, nell'ambito di una prova deludente, visto che il napoletano rappresenta l'uomo copertina della Lega oltre che di gran lunga il più pagato in assoluto. In molti sui social ufficiali del club non hanno gradito lo 0-0 contro il New England - che tiene il Toronto nelle ultimissime posizioni - e soprattutto il rigore nel finale calciato troppo centralmente e chiedono al tecnico di designare Criscito o soprattutto Bernardeschi come rigoristi.