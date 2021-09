Insigne croce e delizia con la Juve: i numeri del capitano contro i bianconeri

Napoli-Juventus non è una partita come tutte le altre. Per ognuno dei protagonisti in primis, soprattutto per Lorenzo Insigne.

La macchia riguarda i rigori sbagliati: ben tre, con nessun'altra ha commesso tanti errori dal dischetto.