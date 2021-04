Insigne disegna calcio, 104 gol come Cavani: le pagelle di ieri

Col primo gol contro il Crotone, Lorenzo Insigne ha eguagliato le reti di Cavani in maglia azzurra (104). Altra grande prestazione del capitano del Napoli nella vittoria di ieri contro i calabresi al Maradona. Il voto più basso è il 6,5 di Tuttosport: “Aiutato dalla doppia deviazione per il gol 104”. Si sale a 7 sulle pagine del Corriere dello Sport (“L’MVP di marzo si diverte, disegna calcio e segna ancora”) e de La Gazzetta dello Sport (“La manovra non può prescindere dal suo talento”).

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7