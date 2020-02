Insigne fuori dai titolari ma è a disposizione: il capitano va in panchina

Lorenzo Insigne si accomoderà in panchina contro l'Inter A sorpresa, il capitano azzurro non parte dal primo minuto per l'andata delle semifinali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Lorenzo Insigne si accomoderà in panchina contro l'Inter A sorpresa, il capitano azzurro non parte dal primo minuto per l'andata delle semifinali di Coppa Italia ma è a disposizione di Gattuso, che potrà eventualmente schierarlo nella ripresa. Probabilmente alla base di questa scelta ci sono alcuni problemi fisici, staremo a vedere. Al suo posto, comunque, c'è Elmas, ma da esterno potrebbe giocare anche Zielinski.