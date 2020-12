Insigne nella storia: è ad un solo gol di distanza da Careca

Splendido momento di forma per Lorenzo Insigne che ha segnato due gol consecutivi contro Roma e Crotone. Il capitano del Napoli è a quota 94 reti in azzurro, a una sola lunghezza di distanza dall'ottava posto della classifica di tutti i tempi occupato da Careca. Insigne è a 6 gol dai 100 in azzurro, traguardo che raggiungerà nelle prossime settimane. Un bel vanto per un napoletano.