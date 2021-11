Insigne non farà il falso 9: Mancini ha scelto il centravanti per Italia-Svizzera

Andrà in scena questa sera allo stadio Olimpico a partire dalle 20.45 Italia-Svizzera, penultima sfida del gruppo C valida per la qualificazione al Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Entrambe prime con 14 punti, Italia e Svizzera oggi sono divise solo da una differenza reti leggermente a favore degli azzurri (+11 contro + 9) e stasera si giocheranno una gara molto importante in chiave primo posto, probabilmente decisiva. Ecco le probabili scelte dei due allenatori, Roberto Mancini e Murat Yakin.

COME ARRIVA L'ITALIA

Roberto Mancini deve fare a meno di diversi calciatori: le ultime defezioni, in ordine di tempo, riguardano il capitano Giorgio Chiellini e il centravanti Ciro Immobile. Quest'ultimo verrà sostituito da Andrea Belotti: il bomber granata non ha i 90 minuti nelle gambe, ma Mancini ha detto che lo ritiene pronto a scendere in campo dal primo minuto. A centrocampo regolarmente a disposizione Barella, calciatore che negli ultimi due giorni s'è allenato col resto del gruppo. In difesa, di fianco a Bonucci, ballottaggio tra Bastoni e Acerbi.

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni/Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.