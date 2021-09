Insigne recupera per Leicester? Ha svolto allenamento in gruppo questa mattina

Lorenzo Insigne verso la convocazione per Leicester. Nel report odierno sull'allenamento mattutino il suo nome non compare tra i calciatori che hanno lavorato a parte o in palestra e dunque il capitano avrà lavorato il gruppo e quindi si va verso il suo recupero per la trasferta inglese. Tra un'ora circa è prevista la partenza della squadra da Capodichino.