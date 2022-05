Insigne, sciupata l’occasione di superare Hamsik: resta fermo a 121 gol

Il capitano del Napoli ha ancora altre due gare a disposizione per centrare questo traguardo.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne, giunto alle ultimissime partite con il Napoli prima di volare a Toronto, quest’oggi non è riuscito ad andare in gol. Altro errore dal dischetto, quarto nel corso di questo campionato. Insigne resta così fermo a quota 121 gol con la maglia del Napoli e ha sciupato l’occasione di sorpassare Marek Hamsik. Il capitano del Napoli ha ancora altre due gare a disposizione per centrare questo traguardo.