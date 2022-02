Insigne titolare e Politano nella ripresa: Spalletti ritrova le armi per l'impresa

E' il giorno della super-sfida al Barcellona. Il Maradona sold-out al 75% (42mila spettatori) proverà a spingere il Napoli all'impresa contro i catalani, totalmente rigenerati dall'arrivo di Xavi che non perde da nove gare (in Liga mai ko fuori casa col nuovo allenatore) grazie ad una qualità di gioco salita enormemente, un mercato di gennaio importantissimo e la crescita di tanti canterani dal futuro assicurati (Pedri e Gavi su tutti, inamovibili dal primo minuto anche a Napoli). La lezione dell'andata però è stata recepita: prima Di Lorenzo e poi Spalletti, in conferenza stampa, hanno sottolineato l'importanza di rischiare con l'uscita dal basso, per gestire palla e sviluppare la manovra. Un rischio da correre perché l'alternativa è consegnarsi al possesso del Barça e "diventare passeggeri e finire per abbassarci", usando le parole del tecnico del Napoli.

Insigne sì, Politano no

Il capitano del Napoli ieri è s'è allenato in gruppo e Spalletti ha annunciato senza giri di parole che partirà dall'inizio, dandogli anche responsabilità importanti: "Insigne partirà dall'inizio, ha quel livello di personalità e qualità calcistica per direzionare il risultato". Da un paio di giorni si allena in gruppo anche Politano, che però è fermo da diverse settimane e dovrebbe partire dalla panchina stando ad un altro passaggio del tecnico: " Bisogna tenere presente le sostituzioni perché per chi viene da un infortunio muscolare con 3-4 gare fuori è pericoloso giocare subito dall'inizio".

Elmas a destra? Mario Rui più di Juan Jesus

Senza Politano, pronto a rappresentare un cambio offensivo nella ripresa con Mertens e Petagna, Spalletti dovrebbe confermare Elmas a destra. L'altro dubbio riguarda l'out mancino di difesa: all'andata Juan Jesus ha arginato prima Traoré e poi in parte uno scatenato Dembelé, ma Spalletti ha più volte sottolineato l'importanza di costruire e uscire dal basso e difficilmente rinuncerà a Mario Rui, indubbiamente il laterale più tecnico e mentalizzato sullo sviluppo dell'azione. L'impiego di un giocatore più offensivo è probabilmente anche un messaggio da lanciare alla squadra.