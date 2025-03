Inter, 10 giocatori impegnati in Nazionale: Conte perde più uomini di Inzaghi nella sosta

Simone Inzaghi fa la conta dei giocatori che partono per gli impegni con le Nazionali e sorride per gli acciaccati che rientrano a Milano. L'Inter saluta 'solo' 10 giocatori nella sosta: numero inferiore alle precedenti pause in quanto fortemente influenzato dagli infortuni di Thuram, Dumfries, Zalewski, Zielinski, De Vrij e Dimarco.

Alla ripresa degli allenamenti, Inzaghi non avrà a disposizione dieci giocatori. Il Napoli invece ha visto 12 giocatori partire per le Nazionali, di cui 5 solo con l'Italia: Conte ritroverà mezza rosa solo a partire dall'ultima settimana prima della partita contro il Milan del 30 marzo.

Ecco l'elenco completo di tutte le partite che disputeranno gli azzurri:

Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano, Raspadori: Italia-Germania (20 marzo), Germania-Italia (23 marzo) - UefaNations League

Gilmour e McTominay: Grecia-Scozia (20 marzo), Scozia-Grecia (23 marzo) - Uefa Nations League

Lobotka: Slovacchia-Slovenia (20 marzo), Slovenia-Slovacchia (23 marzo) - Uefa Nations League

Lukaku: Ucraina-Belgio (20 marzo), Belgio-Ucraina (23 marzo) - Uefa Nations League

Rrahmani: Kosovo-Islanda (20 marzo), Islanda-Kosovo (23 marzo)

Anguissa: Eswatini-Camerun (19 marzo), Camerun-Libia (25 marzo) - Qualificazioni Mondiali

Olivera: Uruguay-Argentina (22 marzo), Bolivia-Uruguay (25 marzo) - Qualificazioni Mondiali