Inter avanti dal dischetto e tra le polemiche! Furia Conte, viene espulso

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20Notizie
di Antonio Noto

Inter in vantaggio al 73' con Calhanoglu al 73' su calcio di rigore. Al 69'sullo sviluppo dell'azione precedente, Mkhtaryan va sul pallone e poi riceve un leggero pestone in area da Rrahmani: check del Var in corso. Doveri, richiamato al monitor, e giudica falloso l'intervento di Rrahmani su Mkhitaryan. 

Conte esplode dopo la decisione del direttore di gara: inevitabile il rosso per il tecnico del Napoli. Dal dischetto si presenta il turco che spiazza Milinkovic, prende il palo interno e sigla la rete del 2-1. San Siro letteralmente esplode per il nuovo vantaggio interista.