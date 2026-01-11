Inter avanti dal dischetto e tra le polemiche! Furia Conte, viene espulso
Inter in vantaggio al 73' con Calhanoglu al 73' su calcio di rigore. Al 69'sullo sviluppo dell'azione precedente, Mkhtaryan va sul pallone e poi riceve un leggero pestone in area da Rrahmani: check del Var in corso. Doveri, richiamato al monitor, e giudica falloso l'intervento di Rrahmani su Mkhitaryan.
Conte esplode dopo la decisione del direttore di gara: inevitabile il rosso per il tecnico del Napoli. Dal dischetto si presenta il turco che spiazza Milinkovic, prende il palo interno e sigla la rete del 2-1. San Siro letteralmente esplode per il nuovo vantaggio interista.
1 Inter-Napoli 2-2 (10' Dimarco, 26' McTominay, 73' Calhanoglu, 82' McTominay): resta tutto invariato al vertice
