Inter, domani Thuram torna in gruppo: tre sicuri assenti contro il Napoli

Il giorno dopo la vittoria nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio per 2-0, in casa Inter è tempo di dare anche uno sguardo alla situazione dell'infermeria per il tecnico Simone Inzaghi. Durante il primo tempo di ieri sera, per esempio, si è fermato Matteo Darmian per un risentimento al muscolo flessore della coscia destra: domani si sottoporrà agli esami di rito.

Lavoro parziale con il gruppo, invece, per Marcus Thuram che ha comunque svolto metà della sessione individualmente. Da domani comunque è previsto il suo effettivo rientro con il gruppo. Per quanto riguarda Carlos Augusto, sarà sicuramente assente a Napoli e dovrebbe rientrare tra l'andata dell'ottavo di finale di Champions League contro il Feyenoord e la successiva sfida di campionato con il Monza. Ultimo ma non ultimo Nicola Zalewski: anch'esso salta di sicuro il Napoli, ma non dovrebbe riuscire a rientrare neppure per la prima delle due sfide di Champions. In dubbio il suo impiego anche per la partita contro il Monza.