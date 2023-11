Inter, Dumfries salta la Champions ma con il Napoli ci sarà: le ultime

Dumfries affaticato e indisponibile, Sanchez in gruppo e arruolabile. Sono queste le due notizie arrivate oggi da casa Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dumfries affaticato e indisponibile, Sanchez in gruppo e arruolabile. Sono queste le due notizie arrivate oggi da casa Inter per quanto riguarda recuperi e forfait in vista della gara di domani di Champions. Con la qualificazione agli ottavi di finale in Champions League in tasca, Inzaghi andrà a Lisbona con l'intenzione di dare spazio a quei giocatori che finora ne hanno avuto poco e di provare a conquistare il primo posto nel Girone D, conteso alla Real Sociedad.

Spazio a Sanchez e non solo

Come detto, Dumfries per un affaticamento non sarà della partita. Per l'olandese, comunque, nulla di preoccupante: a Napoli ci sarà. Grande attesa per le scelte in attacco, dove l'Inter dovrebbe dare fiducia a Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Ovviamente out Bastoni e Pavard, che oggi hanno lavorato in palestra.