Inter, le ultime dall'infermeria: la decisione su Bastoni, Dumfries verso il recupero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter si prepara a scendere in campo contro il Napoli in quello che sarà il big match della quattordicesima giornata di Serie A e Simone Inzaghi dovrà valutare alcuni giocatori acciaccati, a cominciare da Denzel Dumfries, che però dovrebbe tornare titolare sulla corsia di destra. L'olandese non preoccupa e riprenderà il suo posto sulla corsia, pronto a fronteggiare Kvaratskhelia in una partita molto complicata.

Bastoni e Pavard.

Cattive notizie invece sul fronte Alessandro Bastoni. Il difensore, che si è infortunato in Nazionale e ha dovuto dare forfait anche nelle due gare dell'Italia, non recupererà neanche per il Napoli. L'ex Atalanta potrebbe tornare a lavorare in campo già oggi, solo parzialmente in gruppo, ma lo staff medico non vuole rischiare ricadute e per questo motivo ci sono pochissime chance per la sua convocazione contro gli azzurri.

Per quel che riguarda Benjamin Pavard, invece, ci sono dei miglioramenti. Il francese ha tolto il tutore al ginocchio e ha ricominciato a correre: fra circa tre settimane tornerà tra i convocati e la speranza è dunque quella di averlo a disposizione prima di Natale, quando l'Inter affronterà il Lecce, sabato 23 dicembre a San Siro.