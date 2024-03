Inter-Napoli, le probabili formazioni di Tmw: dubbio Osimhen dal 1', Micki può riposare

Di seguito le ultime dai campi su Inter-Napoli raccolte dagli inviati di Tmw.





Di seguito le ultime dai campi su Inter-Napoli raccolte dagli inviati di Tmw.

Inter-Napoli - Domenica 17 marzo, ore 20.45, stadio Meazza

▪ Arbitra Federico La Penna, della sezione di Roma

▪ Classifica: Inter 75 punti, Napoli 44 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva l'Inter

Smaltire la delusione Champions e chiudere nel migliore dei modi un percorso vincente in campionato. Ecco l’obiettivo di Inzaghi, che anche contro il Napoli dovrà fare a meno di Arnautovic e Carlos Augusto (in dubbio), oltre a Sensi e Cuadrado. Qualche novità in difesa: tornerà Acerbi e Bisseck contende il posto di Pavard con Bastoni davanti a Sommer. Possibile turno di riposo per Mkhitaryan, apparso in riserva al Metropolitano: Frattesi scalpita, con Barella e Calhanoglu a completare il reparto. Straordinari per Dimarco a sinistra, sull’out opposto Darmian è in vantaggio rispetto a Dumfries. Thuram con Lautaro in attacco.

Come arriva il Napoli

Victor Osimhen ha recuperato, ma il suo impiego dal 1' resta in dubbio. Pronto Raspadori al suo posto, mentre dovrebbe essere confermato il centrocampo composto da Lobotka, Traoré e Anguissa, con Politano e Kvaratskhelia a completare il tridente. Solito ballottaggio tra Olivera e Mario Rui in difesa, con Rrahmani e Jesus centrali, mentre Di Lorenzo agirà come terzino destro. Meret sarà a guardia dei pali.