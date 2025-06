Meret, elogio dalla Spagna: “Sottovalutato in Europa perchè davanti a sé ha Donnarumma”

Sono ormai lontani i tempi della staffetta con David Ospina. Da tre stagioni Alex Meret è il titolare indiscusso della porta del Napoli, ruolo che continuerà a ricoprire almeno fino al 30 giugno 2027. Il rinnovo del contratto, al termine di una lunghissima telenovela, è stato ufficializzato ieri dalla società di Aurelio De Laurentiis.

Anche all’estero si accendono i riflettori sul classe 1997. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo parla così dell’estremo difensore friulano: “Meret ha giocato 212 partite ufficiali con il Napoli in tutte le competizioni. I suoi numeri sono stati fondamentali per la conquista del titolo in questa stagione, tenendo per 17 volte la rete inviolata. Tuttavia, a livello internazionale non ha il riconoscimento che meriterebbe. Il motivo? Beh, non è titolare nell’Italia, dove ha Gianluigi Donnarumma davanti a sé, considerato da tutti oggi come uno dei migliori portieri al mondo”.