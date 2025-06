Ufficiale Equipe Campania, riparte il ritiro estivo AIC per gli svincolati

Per il sedicesimo anno consecutivo torna il ritiro AIC Equipe Campania, appuntamento estivo ormai consolidato per calciatori e calciatrici svincolati o in attesa di unirsi alle rispettive squadre. L’iniziativa, promossa da Antonio Trovato con il patrocinio dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole farsi trovare pronto in vista di una nuova avventura sportiva. Il raduno inizierà lunedì 7 luglio alle ore 17 allo stadio “Pasquale Novi” di Angri, mentre il giorno dopo, martedì 8 luglio, sempre alle 17, toccherà al gruppo di Napoli presso lo stadio “Alberto Vallefuoco” di Mugnano.

Il programma prevede allenamenti quotidiani, test match, e sedute congiunte con squadre professionistiche e dilettantistiche, sotto la supervisione di uno staff tecnico qualificato. “L’obiettivo – spiega Trovato – è offrire a chi è senza squadra un contesto professionale dove allenarsi e restare in forma, ma anche dare un supporto a chi vuole presentarsi in ritiro già pronto fisicamente e mentalmente”. Dopo quindici edizioni, l’Equipe Campania si conferma un progetto serio e apprezzato, in grado di unire preparazione sportiva, professionalità e sostegno umano per tutti gli atleti coinvolti.