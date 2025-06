Ufficiale Pogba torna in campo: ha firmato un biennale con una big francese

"Come un bambino tutto emozionato per il primo giorno di scuola". Comincia con queste parole il video-presentazione di Paul Pogba come nuovo giocatore del Monaco, a immortalare lo Stadio Louis II incastonato tra le montagne e la metafora della scalata che il centrocampista francese di 32 anni ha fatto fin qui.

Dopo lo stop forzato per il doping, squalifica inizialmente di quattro anni e successivamente ridotta a 18 mesi, l'isolamento dal mondo del calcio e la lontananza dal mondo del calcio ma sempre con la speranza e la consapevolezza che presto o tardi la Piovra sarebbe tornata a giocare. Così, dopo la Juventus, Pogba si appresta a vestire la maglia del Monaco ed è a tutti gli effetti un nuovo innesti della squadra di Adi Hutter. Pronto a brillare in Ligue 1 e in Champions League, l'ex giocatore bianconero ha firmato un contratto biennale e valido fino al 30 giugno 2027.

L'accoglienza del Monaco

"Originario di Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), Paul Pogba inizia la sua formazione all’Havre AC prima di proseguirla al Manchester United, dove esordisce da professionista nel 2011.

È alla Juventus, che raggiunge nel 2012, che Pogba si afferma ai massimi livelli. Con la Vecchia Signora, vince quattro titoli consecutivi di Serie A (dal 2013 al 2016), oltre a due Coppe d’Italia (2015, 2016) e due Supercoppe italiane (2013, 2015). Raggiunge anche la finale di Champions League nel 2015.

Con i “Bianconeri” (2012-2016 e 2022-2024), disputa in totale 190 partite (34 gol, 39 assist).

Nel 2016, Pogba torna al Manchester United, dove gioca per sei stagioni. Qui colleziona 233 presenze, segna 39 gol e serve 51 assist. Con i Red Devils vince la Europa League e la Coppa di Lega inglese nel 2017.

In nazionale, Paul Pogba, della generazione ’93, viene regolarmente convocato in tutte le squadre giovanili della Francia. Vince la Coppa del Mondo Under 20 nel 2013, viene eletto Golden Boy nello stesso anno, e diventa una delle colonne portanti e figure chiave della Nazionale francese nell’ultimo decennio. Conta 91 presenze, 11 gol e 9 assist.

Contribuisce in modo significativo alla vittoria dei Bleus nella Coppa del Mondo 2018 in Russia, segnando anche un gol nella finale contro la Croazia. Vince la UEFA Nations League nel 2021 e partecipa all’Europeo 2016, in cui la Francia arriva in finale, e all’Europeo 2020.

Dopo Le Havre, Manchester United e Juventus, Paul Pogba giocherà ora con la maglia dell’AS Monaco, scoprendo così il Campionato francese".