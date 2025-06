Seguito dal Napoli, Duran vicino all’addio all’Al Nassr: il colombiano può finire in Turchia

L’avventura di Jhon Durán all’Al Nassr potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Il club saudita ha infatti dato il via libera alla partenza dell’attaccante colombiano seguito anche dal Napoli, aprendo le porte a un suo trasferimento in Turchia, come riporta Fabrizio Romano. Il Fenerbahçe, da tempo interessato al giocatore, si sta ora muovendo concretamente per trovare un’intesa con il calciatore.

Durán, arrivato all’Al Nassr con grandi aspettative, non è riuscito a trovare continuità all’interno di una rosa ricca di stelle, e la società ha deciso di non ostacolare il suo possibile addio. L’apertura del club rappresenta un passo importante nella trattativa, che potrebbe presto entrare nella fase decisiva.

Il Fenerbahçe, intenzionato a rafforzare il proprio reparto offensivo, considera Durán un profilo adatto per il progetto tecnico in costruzione. L’attaccante è ora atteso a valutare la proposta economica e sportiva del club di Istanbul, pronto a scommettere su di lui per la prossima stagione. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti: se l’accordo verrà raggiunto, Durán sarà pronto ad iniziare una nuova avventura in Super Lig, lasciandosi alle spalle l’esperienza saudita.