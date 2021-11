Inter, rassicurazioni dall'Argentina: Lautaro recupererà per il Napoli

Inter in emergenza contro il Napoli, mancheranno sicuramente De Vrij e Sanchez ma dovrebbe recuperare Lautaro Martinez dopo il problema accusato in Nazionale. Il portale Sportmediaset scrive: "Il Toro non desterebbe preoccupazioni: lo staff medico nerazzurro si è già messo in contatto con quello dell'Albiceleste ricevendo rassicurazioni sulle sue condizioni. Lo stesso attaccante nelle storie di Instagram ha postato un video mentre festeggia sorridente negli spogliatoi con i compagni la conquista della qualificazione ai Mondiali".