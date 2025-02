Inter, scatta l'ora di Martinez tra i pali: pagato 13mln, fin qui una sola presenza

Tredici milioni e mezzo per una partita di Coppa Italia, dove perlomeno non ha preso gol. Josep Martinez in estate è arrivato a Milan per fornire a un'alternativa credibile tra i pali al titolarissimo Yann Sommer, ma almeno fino ad oggi si è dovuto limitare a scaldare il suo sedile in panchina. Fatta eccezione, come dicevamo, per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia vinta 2-0 dalla Beneamata contro l'Udinese. A ricordarlo è TMW.

Sommer ko almeno per un mese

Tanti tutti quei milioni per un'unica presenza, con un investimento economico che di solito non si addice di certo a un dodicesimo, men che meno in casa Inter. Ma l'infortunio dell'estremo difensore svizzero può regalare allo spagnolo la prima vera occasione per provare a ribaltare le gerarchie di mister Inzaghi. Sommer in queste ore ha riportato, infatti, la frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra.

Quali partite giocherà Josep Martinez

Questo problema fisico che lo costringerà a circa 3-4 settimane di stop e quindi a saltare le partite contro Genoa (questo sabato), Lazio in Coppa Italia (martedì 25 febbraio), Napoli (weekend 2/3 marzo), l'andata degli ottavi di finale di Champions League (4/5 marzo), la gara contro il Monza (weekend 8/9 marzo), il ritorno degli ottavi di finale di Champions League (11/12 marzo) e la gara contro l'Atalanta (weekend 15/16 marzo). La grande occasione per il classe '98 sembra finalmente arrivata: Josep Martinez saprà ripetere quanto di buono fatto al Genoa anche in maglia nerazzurra?