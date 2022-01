Intossicazione per Ospina: il portiere azzurro in dubbio per Colombia-Argentina

David Ospina sarebbe in dubbio per la gara tra Colombia e Argentina a causa di un’intossicazione alimentare. A riferirlo è “Il Pais” che fa sapere che ieri il portiere del Napoli non si è allenato con il resto dei compagni di squadra e presto si sottoporrà a delle visite per capire se potrà essere a disposizione o se dovrà dare forfait.