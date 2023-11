Irlanda del Nord-Danimarca, formazioni ufficiali: Lindstrom titolare

Di seguito le formazioni ufficiali di Irlanda del Nord-Danimarca, partita valida dell'ultima giornata del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024.

Di seguito le formazioni ufficiali di Irlanda del Nord-Danimarca, partita valida dell'ultima giornata del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Diversi gli "italiani" in campo, tutti per la selezione danese: il napoletano Lindstrom, il romanista Kristensen e il bolognese Kristiansen.

IRLANDA DEL NORD (4-4-2): Hazard; Hume, Toal, McNair, Brown; Price, Charles, Saville, Lewis; Taylor, Charles. All. O'Neill.

DANIMARCA (5-3-2): Schmeichel; Lindstrom, Kristensen, Christensen, Andersen, Kristiansen; O'Riley, Hjulmand, Jensen; Dolberg, Daramy. All. Hjulmand.