Ufficiale Israele-Italia, le formazioni: Di Lorenzo out, Buongiorno e Raspadori dal 1'

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara di Nations League tra Israele e Italia. Il ct Luciano Spalletti apporta diverse modifiche rispetto all'undici che ha affrontato la Francia: dentro Raspadori e Kean per Pellegrini e Retegui. Out anche Di Lorenzo, Cambiaso e l'infortunato Calafiori, prendono il loro posto Gatti, Buongiorno e Bellanova.

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Revivo; Jehezkel, Lavi, Kanichowsky, Abada; Solomon, Peretz; Khlaili. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Kean. Commissario tecnico: Luciano Spalletti