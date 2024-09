Israele-Italia, ultimissime di formazione: tre azzurri titolari! Confermato Di Lorenzo

Settantadue ore dopo il sorprendente successo contro la Francia, l'Italia torna in campo affrontando stasera Israele nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League. Luciano Spalletti è alla ricerca di conferme e per questo non ha intenzione di cambiare impostazione tattica, anche se quella di stasera sarà una partita totalmente diversa. "Non dobbiamo cadere nella trappola", ha detto il CT alla vigilia. Il rischio per Spalletti è quello di sottovalutare un avversario che evidentemente non ha gli stessi valori tecnici degli azzurri, ma anche motivazioni da vendere. "E' dal 7 ottobre dello scorso anno che indossare la maglia di Israele vuol dire qualcosa di più del semplice calcio, vogliamo regalare felicità allo stato di Israele", ha dichiarato ieri Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Tel Aviv con un passato al Venezia.

Le ultime di formazione dopo la rifinitura

Con Calafiori indisponibile (al pari di Pellegrini), in difesa il ct Spalletti conferma Di Lorenzo sul centro destra della difesa a tre (con Bastoni e Buongiorno al posto di Calafiori a completare il reparto). Conferma in blocco anche per il centrocampo (Frattesi, Ricci, Tonali) con Bellanova favorito su Cambiaso sulla fascia destra e Udogie in vantaggio su Dimarco a sinistra. Infine, nel 3-5-2 azzurro, Retegui partirà dalla panchina: al suo posto in attacco spazio a Moise Kean con Raspadori che dovrebbe agire alle sue spalle. La partita verrà diretta dallo slovacco Ivan Kruzliak e si giocherà in campo neutro, alla Bozsik Arena di Budapest.

Israele-Italia, le probabili formazioni

Israele (4-5-1) - Gerafi; Jehezkel, Shlomo, Gandelman, Revivo; Solomon, Lavi, Abu Fani, Peretz, Gloukh; Khalaili. Commissario tecnico: Ran Ben Simon.

Italia (3-5-1-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Commissario tecnico: Luciano Spalletti