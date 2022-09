Italia alle Final Four di Nations League! Ecco quando si disputerà e le partecipanti

Con il successo di stasera in Ungheria, l'Italia si è guadagnata il pass alle Final Four della Nations League 2022-2023

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il successo di stasera in Ungheria, l'Italia si è guadagnata il pass alle Final Four della Nations League 2022-2023, dove raggiunge Olanda e Croazia. Domani si deciderà la quarta partecipante, con Spagna e Portogallo ancora in lizza: semifinali e finali si svolgeranno nei Paesi Bassi dal 14 giugno 2023. Di seguito le date delle partite che assegneranno il titolo della terza edizione della competizione UEFA per Nazionali, mentre gli accoppiamenti saranno decisi attraverso sorteggio.

Squadre qualificate

Olanda, Croazia, Italia

Mercoledì 14 giugno, ore 20.45

Semifinale 1

Giovedì 15 giugno, ore 20.45

Semifinale 2

Domenica 18 giugno, ore 16

Finale del 3° e 4° posto

Domenica 18 giugno, ore 20:45

Finalissima