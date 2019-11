Italia-Armenia, le formazioni ufficiali: Di Lorenzo titolare! Insigne e Meret in panchina

Arrivano le formazioni ufficiali di Italia-Armenia, ultimo match della fase di qualificazione ad Euro2020 per il Gruppo J. Spazio dal primo minuto per l'azzurro Di Lorenzo, mentre restano in panchina Insigne e Meret.

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa.

Armenia (5-4-1): Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, Calisir, Ishkhanyan, K. Hovhannisyan; Babayan, A. Grigoryan, Artak Edigaryan, Barseghyan; Karapetyan.