Italia-Belgio, le pagelle di Tmw: sufficienza per Di Lorenzo

L'Italia supera 2-1 il Belgio e conquista il terzo posto in Nations League. Di seguito i voti della Nazionale italiana a cura di Tuttomercatoweb, dopo la vittoria della finalina.

Donnarumma 6 - La prima da Capitano di questa Nazionale finisce con una sola rete subita nei minuti finali, ininfluente ai fini della vittoria. Una sola vera imperfezione al 69esimo, a cui rimedia pochi secondi dopo con un grande intervento. Impreciso in un paio di rilanci, fortunato sui tre legni colpiti dai diavoli rossi

Di Lorenzo 6 - Sempre un po' fuori tempo quando deve inserirsi in fase di possesso, riesce a limitare il Belgio in maniera piuttosto agevole dalle sue parti.

Acerbi 6.5 - Nel giorno in cui Chiellini è in panchina e non c'è Bonucci è lui a guidare la difesa. E lo fa nel migliore dei modi.

Bastoni 6.5 - Il ct Mancini lo conferma dopo una prestazione così così contro la Spagna e fa bene. Al fianco di Acerbi non commette sbavature.

Emerson Palmieri 5.5 - Le due traverse colpite dal Belgio nascono entrambe dalla sua corsia, così come il gol: volenteroso quando c'è da attaccare, spesso in ritardo quando però deve difendere.

Barella 7.5 - Il gol che sblocca la partita contro il Belgio è sempre il suo... Molto diverso però da quello dell'Europeo, un tiro al volo dal limite dell'area che era difficile da tenere basso: Barella però, ormai da un po' di tempo, è molto di più di un centrocampista tutto grinta e furore. Che qualità... Dal 70esimo Cristante s.v.

Locatelli 6.5 - Lui che anche all'Europeo è stato protagonista di questa Nazionale questo pomeriggio, nel suo stadio, è stato schierato in un nuovo diverso, in cabina di regia. Prestazione positiva, ordinato e preciso: una indicazione anche per Allegri?

Pellegrini 6 - Parte subito molto bene, nel vivo del gioco e intraprendente. Poi col passare dei minuti si adagia, si limita alla giocata semplice e a tratti esce un po' dal canovaccio della partita. Dal 70esimo Jorginho s.v.

Berardi 7 - Fin da subito si era capito che oggi era una giornata delle sue. Ha segnato dal dischetto, è vero, ma prima ha più volte messo in difficoltà il Belgio, con dribbling e tiri dalla distanza. Dal 92esimo Insigne s.v.

Raspadori 5.5 - Nel primo tempo è stato placcato dai possenti centrali del Belgio e ha trovato la profondità solo una volta, su un filtrante di Chiesa. Anche nella ripresa non trova sbocchi e Mancini lo ha richiamato presto in panchina. Dal 67esimo Kean 6 - Si muove con vivacità tra i centrali del Belgio, pur senza creare occasioni.

Chiesa 7.5 - Prosegue il suo momento di grazia, imprendibile quando parte il progressione. Come contro la Spagna non ha segnato, come contro la Spagna il migliore tra gli azzurri: mette più volte in difficoltà Courtois ed è lui a procurarsi il rigore del 2-0. Dal 92esimo Bernardeschi s.v.

Roberto Mancini 7 - Una bella Nazionale questo pomeriggio allo Juventus Stadium: giovane, propositiva e anche fortunata. Subito archiviata la sconfitta contro la Spagna, era quello che serviva per avvicinarsi nel migliore dei modi al match contro la Svizzera.