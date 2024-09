Italia, Calafiori lascia il ritiro: contro Israele spazio a Buongiorno

Non sarà l'unico cambio: in attacco ci sarà una maglia dal primo minuto per Moise Kean con Giacomo Raspadori a suo supporto.

Riccardo Calafiori lascia il ritiro della Nazionale. Il difensore dell'Arsenal colpito fortuitamente da Dembèlè in occasione di Francia-Italia 1-3 è alle prese con un trauma contusivo del polpaccio sinistro e non sarà a disposizione per la gara di domani sera contro Israele. Già nella giornata di oggi il calciatore classe 2002 farà rientro a Londra per recuperare dall'infortunio così da tornare il primo possibile a disposizione di Arteta.

Luciano Spalletti avrà quindi ventidue giocatori a disposizione per la gara che domani sera di disputerà alla Bozsik Aréna di Budapest. Alle 17.15 il commissario tecnico parlerà in conferenza stampa insieme a Samuele Ricci, centrocampista del Torino che al suo esordio in maglia azzurra dal primo minuto è stato tra i migliori in campo nell'impegnativa sfida contro i transalpini. Poi alle 18 la seduta di allenamento, l'ultima in vista del match di domani.

Tanti i dubbi di formazione. Senza Calafiori, spazio ad Alessandro Buongiorno sul centro-destra nella difesa a tre. Non sarà l'unico cambio: in attacco ci sarà una maglia dal primo minuto per Moise Kean con Giacomo Raspadori a suo supporto. Da monitorare nell'allenamento di oggi anche le condizioni fisiche di Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini, entrambi sostituiti durante l'ultimo match. Bellanova e Gatti scalpitano per una maglia del 1'. A riportarlo è Tuttomercatoweb.