Italia, differenziato per Kean. Prove tattiche per i tre azzurri del Napoli

vedi letture

Secondo giorno di allenamenti per l'Italia del ct Luciano Spalletti, che dopo il disastroso Europeo sta preparando le due sfide di Nations League contro Francia e Israele, partite che andranno rispettivamente in scena il 6 e il 9 settembre. A Coverciano, dopo i primi passi mossi nella giornata di ieri, oggi come detto è andato in scena la seconda seduta del gruppo azzurro, a tre giorni proprio dalla sfida contro i francesi. Tutti i calciatori hanno svolto regolare allenamento, tranne l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, che ha svolto lavoro differenziato per un problema alla gamba destra.

I dettagli dell'allenamento

Detto del campanello d'allarme - a tre giorni dalla sfida contro la Francia - riguardante le condizioni di Moise Kean, il ct Spalletti ha impostato anche la seduta odierna con la vera certezza di questo ritiro a Coverciano: la difesa a 3. Il gruppo dei convocati, infatti, è stato diviso in due squadre. La prima - schierata appunto con il 3-5-2 - formata da 10 calciatori: Gatti, Calafiori, Buongiorno, Cambiaso, Brescianini, Fagioli, Frattesi, Dimarco, Zaccagni, Raspasori. La seconda, invece, da 9 calciatori: Di Lorenzo, Okoli, Bastoni, Bellanova, Ricci, Tonali, Udogie; Pellegrini; Retegui (in una sorta di 3-4-1-1). Come detto, in attesa di capire chi verrà scelto per partire dal primo minuto contro la Francia, ad oggi si riparte dalla certezza del modulo (3-5-2 o 3-5-1-1). A riportarlo Tuttomercatoweb.