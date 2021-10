Italia, Donnarumma applaudito dallo Stadium: è il più giovane capitano dal 1965

A 22 anni, 7 mesi e 15 giorni Gianluigi Donnarumma diventa il capitano più giovane della Nazionale dal 1965: in quell'anno infatti Gianni Rivera infatti indossò la fascia contro la Polonia a 21 anni e 8 mesi. Il più giovane capitano della storia azzurra rimane Bruno Nicolé, che indossò la fascia una sola volta a 21 anni e 61 giorni in Italia-Irlanda del Nord del 25 aprile 1961. Dopo i fischi di mercoledì da parte dei suoi ex tifosi del Milan, il portiere del Psg in campo contro il Belgio, ha ricevuto gli applausi del pubblico presente all'Allianz Stadium.