Italia-Estonia, le formazioni ufficiali: Di Lorenzo titolare, panchina per Meret

Estonia e Italia hanno diramato gli undici in vista della sfida di questa sera, all'Artemio Franchi di Firenze, in programma a partire dalle 20.45. Molte le novità scelte dal tecnico ad interim dell'Italia, Alberico Evani, con Bernardeschi titolare nel tridente, Tonali come regista del centrocampo e l'appena arrivato D'Ambrosio come centrale di difesa insieme a Bastoni, in una retroguardia inedita.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D'Ambrosio, Bastoni, Emerson Palmieri; Gagliardini, Tonali, Soriano; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All. Evani.

ESTONIA (4-2-3-1): Meerits, Teniste, Baranov, Mets, Pikk; Ainsalu, Soomets; Liivak, Miller; Marin; Sappinen. All. Voolaid.