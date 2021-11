Italia, finisce 1-1 con la Svizzera: Jorginho sbaglia rigore e il Mondiale resta in bilico

L'Italia rischia seriamente di non qualificarsi al Mondiale per la seconda volta consecutiva. Con la Svizzera bisognava vincere ma finisce solo 1-1 coi gol di Widmer e Di Lorenzo su assist di Insigne. Nel finale clamoroso rigore fallito da Jorginho. Nell'ultimo turno gli azzurri sfideranno l'Irlanda del Nord e dovranno vincere a tutti i costi per qualificarsi.