Italia-Francia, le ultime di formazione Sky: Raspadori verso un'altra panchina

Dopo la vittoria contro il Belgio, stasera l'Italia di Spalletti affronterà la Francia di Deschamps per difendere il primo posto in classifica del gurppo A2 di Nations League. Per la sfida di San Siro delle 20.45, Spalletti conferma il modulo 3-5-1-1 utilizzato contro il Belgio.

Tra ipali confermato Donnarumma, difesa composta al centro da Buongiorno, affiancato sulla destra da Di Lorenzo e a sinistra da Bastoni. A centrocampo Locatelli dovrebbe sostituire Rovella, insieme a Cambiaso e Barella sulla fascia destra e Tonali e Dimarco sulla sinistra. In avanti Daniel Maldini sarà titolare per supportare, da trequartista, Retegui. A riportarlo è la redazione di Sky Sport.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Maldini; Retegui. Ct. Spalletti.