Italia-Inghilterra, Maradona verso il sold-out: venduti 41mila biglietti

Sono stati venduti 41mila biglietti allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida di domani tra Italia e Inghilterra, prima gara valida per la qualificazione a Euro 2024. A disposizione per chi vuole assistere alla partita restano solo seimila tagliandi: capienza massima 47mila posti.