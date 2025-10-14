Italia-Israele, probabili formazioni: la scelta su Di Lorenzo e Spinazzola

Italia-Israele, probabili formazioni: la scelta su Di Lorenzo e Spinazzola
di Fabio Tarantino

Gennaro Gattuso è pronto a varare la difesa a tre per la sfida di questa sera contro Israele. Secondo Tmw, senza lo squalificato Bastoni spazio a Mancini con Di Lorenzo e Calafiori davanti a capitan Donnarumma. Cambiaso e Dimarco gli esterni di centrocampo, verranno confermati dal primo minuto Barella e Tonali. Ballottaggio per il ruolo di regista con Locatelli che contende a Cristante una maglia dal primo minuto. In attacco senza Kean il dubbio riguarda la spalla di Retegui: Raspadori in vantaggio su Pio Esposito.

Le probabili formazioni



Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Coppola, Locatelli, Orsolini, Frattesi, Cambiaghi, Piccoli, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Israele (5-4-1) - Glazer; Dasa, Mizrahi, Blorian, Baltaxa, Revivo; Gloukh, E. Peretz, Abu Fani, Solomon; Baribo. A disposizione: Peretz, Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Biton, Shua, Khalaili, Turgeman, Toriel. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.