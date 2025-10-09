Nuovo tour de force: sette partite in tre settimane, si giocherà ogni 3 giorni

Nuovo tour de force: sette partite in tre settimane, si giocherà ogni 3 giorniTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:00Notizie
di Fabio Tarantino

Nuovo tour de force per il Napoli. Dopo la sosta, altre sette partite in meno di un mese, anzi in tre settimane, prima di un nuovo stop. Serie A e Champions per gli azzurri giocheranno letteralmente ogni tre giorni. Non ci sarà più una sola settimana intera per preparare una partita. Ecco il calendario dal Torino al Bologna prima dello stop di novembre:

OTTOBRE
Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18
Psv-Napoli martedì 21 ottobre ore 21
Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18
Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30

NOVEMBRE
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15