Italia-Israele, i convocati di Gattuso: torna Meret, out Carnesecchi
Stavolta Meret c'è. Il portiere del Napoli rientra tra i convocati del ct Gattuso per Italia-Israele di questa sera. Se in Estonia si accomodò in panchina Carnesecchi, stasera il portiere dell'Atalanta va in tribuna e la maglia di terzo portiere viene affidata proprio all'azzurro. Confermata l'assenza di Hans Nicolussi Caviglia: il centrocampista della Fiorentina non è in lista. A disposizione invece Diego Coppola e Roberto Piccoli, calciatori che erano stati esclus dal precedente match. Di seguito la lista dei convocati.
Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario
Difensori - Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo Mancini
Centrocampisti - Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi
Attaccanti - Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito
