Italia-Israele, super Di Lorenzo! Il capitano fa doppietta e cala il poker!

L'Italia si porta sul 4-1 contro Israele grazie ad uno scatenato Giovanni Di Lorenzo. Al 79' Maldini e Udogie duettano bene a sinistra, palla verso il centro spedita in fondo al sacco dal capitano della Nazionale e del Napoli con un destro potente. Niente da fare per Glazer e doppietta per il numero 22, la sua prima con la maglia dell'Italia.