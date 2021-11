Italia, l'ultima idea di Mancini per l'attacco riguarda Insigne

L'Italia si giocherà l'accesso al Mondiale senza Ciro Immobile. L'attaccante azzurro ha lasciato il ritiro ieri pomeriggio per un problema muscolare, al suo posto Mancini ha convocato Scamacca. Chi giocherà contro la Svizzera? L'alternativa a Immobile è sempre stata Belotti, ma il Gallo dopo l'infortunio non è ancora al top della forma.

Tridente leggero - Mancini potrebbe scegliere di riservare le energie migliori del Gallo a gara in corso per mettere spalle al muro la Svizzera, iniziando la gara senza un vero centravanti. Ipotesi che coinvolgerebbe Insigne o Bernardeschi con falso nove, una soluzione già testata nell'allenamento di ieri pomeriggio. Insigne in posizione centrale, Berardi a Destra e Chiesa a sinistra, a piedi invertiti. Dall'altra parte c'era Belotti centravanti e gli esterni erano Bernardeschi e Raspadori. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.