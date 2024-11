Italia, la '10' torna a Raspadori? Spalletti ha escluso chi l'ha indossata nelle ultime gare

Rispetto alle convocazioni di ottobre, il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha proposto ben sette cambi (sei se consideriamo che Kean un mese fa era stato inizialmente convocato e poi sostituito da Lucca causa infortunio). A questo giro, le novità maggiori hanno riguardato la difesa con tre calciatori diversi rispetto a quelli chiamati per le sfide casalinghe contro Belgio e Israele.

A centrocampo il commissario tecnico ha proposto due cambi: Rovella ha preso il posto di Fagioli, mentre a far spazio al rientro di Barella è Lorenzo Pellegrini, calciatore che nelle ultime apparizioni con la Nazionale ha sempre vestito la maglia numero 10. Il capitano della Roma paga il momento difficilissimo che sta attraversando nella Capitale, tra fischi dei suoi tifosi e prestazioni sottotono. E quindi è lui e non il suo giovane compagno di squadra Pisilli a far spazio al rientro del calciatore dell'Inter, centrocampista che torna a vestire la maglia azzurra per la prima volta dopo l'Europeo. Sia a settembre che a ottobre, infatti, Barella è rimasto ai box causa infortunio. E chissà che la numero 10 non possa tornare a Giacomo Raspadori.