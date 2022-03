Italia-Macedonia del Nord, probabili formazioni: out Politano, nessuna sorpresa per Insigne

Andrà in scena questa sera allo stadio Renzo Barbera di Palermo, dinanzi a 33mila spettatori, la semifinale play-off Italia-Macedonia del Nord.

Andrà in scena questa sera allo stadio Renzo Barbera di Palermo, dinanzi a 33mila spettatori, la semifinale play-off Italia-Macedonia del Nord. Gara secca: chi vincerà affronterà in finale martedì prossimo la vincente di Portogallo-Turchia (in trasferta) in un girone che è probabilmente il più competitivo dei tre che propone l'Europa. La partita sarà diretta dal francese Clement Turpin. Anche il resto della squadra arbitrale sarà francese: Nicolas Danos e Cyril Gringore saranno gli assistenti, Benoit Bastien il quarto uomo, mentre al Var ci saranno Jerome Brisard e Delajod Willy.

Come arriva l'Italia

Con Di Lorenzo e Spinazzola infortunati, con Bonucci al lavoro per giocare eventualmente la seconda partita e con Chiellini recuperato, ma da preservare e gestire, Mancini questa sera potrebbe optare per una difesa a quattro composta da Florenzi, Mancini, Bastoni ed Emerson Palmieri davanti all'intoccabile Donnarumma. Meno problemi dal centrocampo in su: Chiesa l'unica assenza di spessore, Berardi nel tridente con Immobile e Insigne. In mediana ci saranno i titolarissimi: Barella, Jorginho e Verratti.

Come arriva la Macedonia del Nord

Senza Pandev, ritiratosi dopo lo storico Europeo disputato la scorsa estate, e senza lo squalificato Elmas, stella indiscussa di questa squadra da quando s'è insediato Milevski, la Nord Macedonia scenderà in campo con un modulo diverso rispetto a quello che ha caratterizzato il precedente ciclo: dopo tanti anni di 3-5-2 promosso da Angelosvki, oggi la nazionale balcanica gioca con un 4-2-3-1 che in fase difensiva diventa un 4-5-1.

Non c'è Nestorovski, perché non al meglio fisicamente: in attacco, quindi, il centravanti sarà il giovane Milan Ristovski. Aleksandar Trajkovski, vecchia conoscenza del calcio italiano, agirà alle sue spalle con Ademi e Churlinov. David Babunski in cabina di regia con Bardhi, mentre in difesa - davanti a Dimitrievski - ci saranno Stefan Ristovski, Velkovski, Musliu e Alioski.

Le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne. Commissario Tecnico: Roberto Mancini.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Babunski, Bardhi; Ademi, Trajkovski, Churlinov; Ristovski. Commissario Tecnico: Blagoja Milevski.