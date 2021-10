Italia, Mancini pensa al Belgio: potrebbero andare in panchina Di Lorenzo e Insigne

Novità scontate in vista della sfida al Belgio che vale il terzo posto in Nations League per la Nazionale di Mancini: Manuel Locatelli, entrato bene con la Spagna sarà sicuro titolare. Prenderà il posto di Verratti accanto a Jorginho, l’insostituibile del ct. Giocherà anche Lorenzo Pellegrini, da interno al posto di Barella oppure in posizione più avanzata. Mancini schiererà Calabria, forse anche l’interista Dimarco, rivela il Corriere dello Sport. Probabile la coppia difensiva formata da Acerbi (sul centro-destra) e Bastoni, già utilizzata all’Europeo con il Galles. Nel tridente tornerà Berardi. Chiesa o Insigne, con Raspadori, che prenderà il posto di Bernardeschi.