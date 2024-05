Italia, nella lista dei 26 per Euro 2024 non ci saranno sorprese: c’è una sola incognita

La lista dei 30 pre-convocati da Luciano Spalletti in vista dell'Europeo del prossimo giugno, ha suscitato molto clamore

© foto di www.imagephotoagency.it

La lista dei 30 pre-convocati da Luciano Spalletti in vista dell'Europeo del prossimo giugno, ha suscitato molto clamore, per alcune scelte destinate a far discutere, come per esempio quelle legate alle esclusioni di Gianluca Gaetano, Matteo Politano e Manuel Locatelli. Secondo alcune indiscrezione raccolte dalla redazione di TMW i 26 calciatori definitivi, che prenderanno parte alla rassegna continentale, usciranno dai 30 enunciati oggi e proprio per questo motivo il centrocampista della Juventus, che era stato uno dei protagonisti della vittoria azzurra nel 2021, non ha praticamente più chance di essere chiamato.

Le possibili modifiche.

Certamente potranno esserci dei cambiamenti, fino al 7 giugno, e le valutazioni diverse rispetto ai 30 preconvocati potranno essere fatte soprattutto se qualcuno dovesse infortunarsi. Proprio in caso di stop di un giocatore il tempo limite per la sua sostituzione nella lista ufficiale che verrà presentata alla UEFA, sarà fino alle 48 ore prima dell'inizio del torneo.

La lista dei preconvocati.

PORTIERI: Donnarumma (PSG), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli), Provedel (Lazio).

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni e Darmian (Inter), Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve).

CENTROCAMPISTI: Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma), Fagioli (Juve), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino), Folorunsho (Verona).

ATTACCANTI: Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio), El Shaarawy (Roma).