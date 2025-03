Ufficiale Italia, ora è il momento di Buongiorno: Calafiori lascia il ritiro per infortunio

L'Italia di Luciano Spalletti perde Riccardo Calafiori, vittima di un infortunio al ginocchio sinistro nei minuti di recupero della gara persa ieri sera a San Siro per 2-1 contro la Germania nell'andata dei quarti di finale di Nations League. E quindi adesso scatta l'ora della titolarità di Alessandro Buongiorno, il grande escluso ieri contro il sodalizio teutonico.

Calafiori - si apprende - è stato sottoposto in tarda mattinata ad accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro riportato appunti nel finale di gara tra Italia e Germania, ed è stato ritenuto indisponibile per la gara di ritorno in programma domenica a Dortmund. Il calciatore è stato pertanto sconvocato e farà rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso. Per il difensore dell'Arsenal, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di una lesione al legamento collaterale tra il primo e il secondo grado, con tempi di recupero da definire ma comunque compresi tra le 2 e le 3 settimane. Comunque un sospiro di sollievo, per lo stesso difensore, considerando anche il gravissimo infortunio allo stesso ginocchio che nel 2018 ebbe quando giocava nella Primavera della Roma.