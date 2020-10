Italia, solo un pari con l'Olanda: la Polonia va al primo posto in classifica

Finisce 1-1 la sfida tra Italia e Olanda allo stadio di Bergamo. La gara era valida per la Nations League. Gli azzurri di Mancini sono passati in vantaggio nel primo tempo con Pellegrini su assist di un super Barella, pochi minuti dopo pari di van de Beek dopo una mischia in area. Nella ripresa meglio gli azzurri nel palleggio ma il parziale non è cambiato. Ora in classifica al primo posto c'è la Polonia.