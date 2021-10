Italia-Spagna, le formazioni ufficiali: Insigne e Di Lorenzo titolari. Bernardeschi da falso nove

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Spagna, semifinale di Nations League che prenderà il via alle 20.45 a San Siro: Roberto Mancini schiera Federico Bernardeschi come falso nove, imitando il collega Luis Enrique, che sia nella gara del recente Europeo che oggi preferisce Oyarzabal ai vari attaccanti centrali di ruolo. Ai lati del bianconero ci saranno il compagno di club Chiesa e Lorenzo Insigne. A centrocampo confermatissimo il trio che ci ha fatto sognare la scorsa estate, con Barella e Vettali mezzali e Jorginho regista. Difesa affidata a Bonucci-Bastoni come centrali, mentre gli esterni saranno Di Lorenzo ed Emerson Palmieri, con Donnarumma in porta.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne.

Allenatore: Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia.

Allenatore: Luis Enrique.