Italia, tegola per Mancini: niente convocazione per Chiesa con Inghilterra e Malta

L'Italia non potrà contare su Federico Chiesa per le prossime due sfide contro Inghilterra e Malta. Nonostante non sia stata evidenziata alcuna lesione, il calciatore non farà parte dei convocati. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.