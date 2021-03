Italia, tutti negativi i tamponi: l'intera squadra è convocabile per la Lituania

La Nazionale Italiana si è sottoposta a un nuovo giro di tamponi in vista della gara contro la Lituania. Buone notizie per gli azzurri, tutti negativi e quindi convocabili per la sfida di mercoledì. Tra questi, ovviamente, anche i tre calciatori del Napoli: Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo ed Alex Meret. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.